色男分飾2角假算命 騙女幫他保養攝護腺判刑定讞

2018-10-24 14:59

〔記者張文川／台北報導〕台中市陳姓貨車司機，3年前用Line亂槍打鳥加好友獵艷，再1人飾演2角假扮女算命師，向被害人小芳（化名）謊稱可幫她化解小人運和爛桃花，方法是要小芳與「貴人」發生性關係、保養攝護腺還要包紅包，小芳信以為真，他本尊再以「貴人」身分現身，跟小芳「嘿咻」2次；最高法院今依強制性交罪將陳男判刑3年3月定讞。

判決指出，陳男2015年9月用Line申請「Chen」、「Joyce」2個帳號「Chen」（陳），後者的大頭貼使用女人照片，他先以「Chen」自動蒐尋的功能，隨機將小芳（化名）加為好友，Joyce再去加小芳好友，自我介紹謊稱是女算命師，可幫她免費算命，小芳上網蒐尋發現真的有個名叫Joyce的算命女，誤以為是同一人，因此不疑有詐，傳送自己的生辰八字、血型、掌紋照片給Joyce。

Joyce看了之後向小芳說，她犯了小人運和爛桃花運，可以免費幫她消災解厄，首先是要先找到79年次、射手座、養臘腸狗、戴綠色佛珠等特徵的男性「貴人」。

找到貴人後，有3種化解方法，一是包6666元（代表順順平安）與8888元（發發發發），共1萬5554元紅包給貴人，再跟貴人接吻10分鐘；第二種是包8888元紅包，並幫貴人「攝護腺保養」（手淫）；第三種是和貴人發生2次性關係，紅包隨意包。

由於小芳當時沒錢，不願意給陌生人錢，因此選擇第3方案，再擷圖Line上所有好友名單讓Joyce挑選誰才是她的貴人，Joyce當然挑了「Chen」。

小芳再用Line傳訊息給Chen確認，發現Chen的條件果然完全命中射手座、養蠟腸狗等4項貴人條件， 小芳喜上心頭，深信Chen就是天選之人， 把他約回家，陳男本尊現身，與她上床；隔月再約他回家二度上床。

事後小芳發覺運勢並未好轉，Joyce和Chen也避不見面，愈想愈不對勁，驚覺受騙而提告，警方調查發現被害人不止一人。

陳男也用同樣手法騙另一女子包2280元紅包，但未騙色，荒唐的是，此女還把Joyce介紹給想離婚離不成的表姊，陳男再騙表姊去台中一間宮廟包8萬元包紅給戴眼鏡與綠色佛珠的男貴人，才能順利離婚，詐財得逞。

一審將2件詐欺罪判陳男拘役60日，對小芳強制性交的部分則是判刑3年5月；強制性交罪上訴二審，陳男強調是自願性交，沒有脅迫。

二審認定，陳男利用被害人的無知或錯誤，假借神靈之說及陰陽調和之術，使被害人相信其詞而性交，也屬「心理強制」妨害被害人的性自主權，判處有罪，考量他願意賠償小芳100萬元，酌減其刑，2次性侵罪併判3年3月。三審最高法院今駁回上訴，全案定讞。