林口疑貨車撞小客車翻覆 傳貨車駕駛昏迷送醫

2018-10-24 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕新北市林口區一輛貨車，今天中午12時許，傳出行經麗園一街、文化一路口時，疑似失控追撞前方的小客車，翻覆後倒在人行道旁，受困車內的莊姓駕駛「已經失去意識」並緊急送醫。

綜合媒體報導，警消獲報抵達現場時，45歲莊姓駕駛雖「無明顯外傷」但人已「昏迷」，警消見狀連忙利用工具協助其脫困；疑似被撞的小客車駕駛、48歲鄭姓女子，則「意識清楚」、肢體出現疼痛情況，兩人一同被送往林口長庚急救。

報導指出，至於詳細車禍發生原因，仍待進一步調查釐清。