再晚一步就要喝下農藥 警兩小時內找到尋短男阻憾事

2018-10-24 14:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市趙姓男子與女友吵架負氣離家，揚言要喝農藥尋短從此失聯，趙母急報案緊急協尋，一度誤以為兒子騎車外出導致警方遍尋不著，最後驚覺兒子係開車外出提供車號，讓警方得以在2小時內於一處公園旁找到正準備喝下農藥自殺的趙男，及時阻止憾事發生。

北屯區廖姓婦人前晚打電話向第五分局東山派出所報案，表示稍早接獲34歲的趙姓兒子女友來電，稱兩人因故起口角爭吵，兒子揚言要喝農藥自殺後便外出音訊全無不知去向，員警請婦人前來警所所製作筆錄提供兒子的手機號碼、穿著特徵以及使用交通工具，員警立即通報線上警網依手機定位位置展開區域式搜尋。

只是廖婦以為兒子是騎乘機車外出，提供機車車號給警方協尋，但搜尋結果並未發現，經警方提示請廖婦返家確認兒子所使用的交通工具，才發現因緊張急著報警提供錯誤訊息，機車還停放在家中，兒子則是駕駛女友的自小客車外出。

警方隨即依據提供自小客車號再度做地毯式搜尋，終於在2小時後發現該車停放在軍福15路與和祥街口新都生態公園旁停車格，員警察看發現趙男正準備喝下剛買的農藥自殺，警員吳宗憲及王帥智見狀趕緊上前阻止，並勸說趙男不要做傻事。

趙男最後在員警耐心開導下才放下手上農藥跟著返回派出所，家屬感謝警方不厭其煩持續搜尋，才能及時阻止憾事發生，表示會好好與趙男溝通共同解決問題。

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