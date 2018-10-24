走入歷史！送走最後7名偷渡客 新竹靖廬熄燈

新竹收容所今天在送走6名越南籍偷渡移工和1名中國偷渡客後，正式吹熄燈號，走入歷史，而「新竹收容所」的銜牌也被收起來放進移民署史庫中存放。（記者洪美秀攝）

2018-10-24 13:58

［記者洪美秀／新竹報導］內政部移民署管轄的新竹收容所、俗稱「靖廬」，1992年成立，走過26個年頭，今天中午在送走6名越南籍偷渡移工和1名中國偷渡客後，正式收起「銜牌」吹熄燈號、走入歷史。

新竹市長林智堅、海基會董事長張小月、監察委員劉德勳、內政部政務次長陳宗彥、移民署副署長鍾景琨等人都來見證，由於新竹神社所在的新竹收容所已指定為市定古蹟，林智堅也說，會努力爭取經費，讓市定古蹟新竹神社，未來以「歷史大公園」之姿重新對市民開放。

曾經是禁閉中國偷渡客的新竹收容所，20幾年前曾人滿為患，後來隨著中國偷渡客日漸減少，改為收容外籍偷渡移工為主，但這幾年偷渡移工也逐漸減少，今天在送走最後一批偷渡客後，未來僅做臨時收容之用，而新竹收容所的銜牌也已被收起來放進移民署的史料庫中。

新竹收容所因位在市定古蹟「新竹神社」內，因其地位，也讓新竹收容所的面紗帶著濃濃的歷史文化情感，林智堅提到，新竹神社在日治時期就是與「新竹州廳」遙遙相對的，州廳與神社在一直線上，中山路就如同日本的表參道，新竹神社內有許多珍貴的大樹與古蹟，期許未來成為大公園，讓新竹神社扮演新的任務與角色，成為市民、觀光客能參訪的景點。

海基會董事長張小月表示，新竹收容所過去因收容中國偷渡客，在無法順利遣返情況下，才留在收容所，如今兩岸時空環境變遷，新竹收容所已沒有業務上的需求，階段性任務到此為止。她說，新竹收容所熄燈後，未來如果重新規劃，一定會成為遊客喜愛的地方。

包括歷任所長和退休員工也趁此機會再進入新竹收容所，第一任所長兼主任譚明喜感慨地說，這裏有很多故事，有中國偷渡客擠在小房間、還有坐月子中心、更有外籍偷渡移工情侶會面的場景，如今這些都將成為歷史。

新竹市文化局表示，靖盧佔地約五公頃，屬公園用地，大部分土地屬新竹縣府所有，目前由內政部移民署中區事務大隊新竹收容所及內政部移民署中區事務大隊新竹市專勤隊使用管理。新竹收容所的建物，包含市定古蹟新竹神社-繪馬殿、神樂殿、齋館、社務所及社庫等建物，將點還國有財產署，土地則點還新竹縣府，新竹市專勤隊則續留在原地。

文化局表示，目前所見的新竹神社是第二代神社遺址，1940年完工，其中社務所採用經久耐用的檜木，精細的匠工技術，使得建築本身歷經風雨仍得以保存，屋角的「鬼瓦」與「懸魚」雕工優美。

由於新竹神社繪馬殿本體損壞嚴重亟需修復，文化局今年7月完成神社現況損壞調查研究計畫，將爭取經費啟動後續的規劃設計和古蹟修復工程，但因產權問題，文化部會邀集市府、國產署及新竹縣府共同研商，讓珍貴的文化資產得以妥善保存。