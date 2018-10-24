楊麗花劇團反控未交付服裝、拒付款 設計師當庭哽咽…

楊麗花劇團反控未交付服裝、拒付款，設計師邱聖峰當庭哽咽…。（資料照）

2018-10-24 13:16

〔記者溫于德／台北報導〕劇場服裝設計師邱聖峰，認歌仔戲天后楊麗花創立劇團製作《忠孝節義》節目時，使用其設計服裝後未給付尾款，提告索賠175萬元；但全案今天再開庭時，邱卻被反指提供服裝不完全，讓委屈的邱哽咽地說，劇團甚至到去年9月、10月，乃至於今年2月，都還在修改劇本，「但我還是把服裝做出來」，不解為何頻遭質疑，還被要求提供服裝造冊。

稍早開庭時，楊麗花創立劇團委任律師強調，邱男不但未依例提供服裝造冊，連服裝也提供不完全；至於為何會先給付部分款項？律師也說，邱當初希望預先支付部分款項，但公司董事長陳亞蘭要求看見服裝後再付，豈知邱隨即「要脅」給付，否則將停止製作，公司才會付。

律師同時拿出別家服裝造冊指，正式的服裝造冊除文字外，應有完整圖檔，但邱男並未提供服裝造冊，因此請求駁回訴訟，若須賠償，也請法官考量邱未完整交付服裝、導致劇團損失，應予抵銷。

但邱男說，起初服裝打樣時雖有拍照造冊，但服裝完成後、前往楊麗花家中準備再度拍照造冊時，遭楊的助理以「造型不能提前曝光」為由拒絕；另為證明已依約交付服裝，邱也聲請傳喚劇團服裝組人員作證，「雖然這些證人都是被關說過的」，並請求調取《忠孝節義》毛片，「我一顆鏡頭一顆鏡頭都可以對的清清楚楚」。

法官庭訊結束前促雙方談和解，劇團律師表示，雖有談和解空間，但要求邱男連刑事提告劇團部分一起談，否則邱上次開庭也已批評楊麗花是「假面國寶」。

委屈的邱男此時哽咽地說，劇團甚至到去年9月、10月，乃至於今年2月，都還修改劇本，他仍盡力地趕出來設計圖，事後不但未收到足額款項，還遭百般侮辱，因此不同意和解；邱也強調聲請調取《忠孝節義》毛片，「這些孩子（指服裝）都是我生的，比對毛片後絕對認的出來哪件是我做的」。

法官庭末諭知全案後核辦；離庭後的邱男為避免節外生枝，並未受訪。