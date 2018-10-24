「惡鬼手」囂張逛夜市 目擊者2遇搶匪與警合力逮人

許嫌右手上的刺青。（記者陳彥廷翻攝）

2018-10-24 12:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮光復路上個月發生搶案，搶匪鎖定落單的路人就上前行搶，東港分局經1個月的佈線，警方終於逮獲犯嫌許姓男子，當時許男正在逛夜市，沒想到冤家路窄，他期間犯下另件搶案的目擊者花姓男子正好也在逛夜市，急忙通報已循線到夜市搜查的東港警所長陳慶豐，兩人合力壓制「左手毒蝎、右手惡鬼」刺青的許姓嫌犯，花姓男子義行令人激賞。

警方調查，設籍南州鄉的34歲許姓男子有多項前科，還曾因竊盜罪入獄，9月21日他先於東港光復路1處公車牌附近騎機車四處閒晃，見黃姓女子落單後就開始觀察，並見機行搶黃女皮包，黃女為護皮包，一度發生拉扯，但黃女不敵壯碩的許嫌，皮包遭奪，拉扯過程中更造成手臂大片瘀青。

女子遭搶奪的黑色皮包後來也成為犯罪證物，警方指出，該皮包內含身分證、新臺幣3500元及信用卡等，而許嫌得手後，騎乘機車逃逸，還短暫於光復路逆向行駛，並再鑽入小巷逃逸，行徑十分囂張，東港分局獲報後，與屏東縣政府警察局刑警大隊科偵隊、東港分局等單位組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官吳聆嘉指揮偵辦。

專案小組過濾高屏地區數百支監視錄影器，這才發現歹徒所騎乘的機車為贓車，且以往都是針對女性被害人犯案，搶奪財物得手後，還會變裝逃逸，明顯是要躲避警方查緝，由於許嫌的左右手皆有明顯刺青，行搶時以長袖遮掩，但仍在監錄影象被警方比對而漏餡，警方開始針對有地緣關係治安人口查訪，發現許男身材、特徵與被害人所述相符，但許男長年離家在外行方不明，短時間無法清查得知藏匿處所。

警方研判，許嫌無固定工作且經濟拮据，應會再度尋找另被害人犯案，果然許嫌在10月15日下午3時許，在新園鄉新東路的一間商行再度行搶，且還是直接搶奪陳姓女店員的穿戴在脖子上的金項鍊，得手後再以同部失竊機車逃逸，不過，光天化日的惡棍行徑也遭人目擊，但許嫌竟還有閒情逸致要東港逛夜市，非常囂張。

由於此案眾所矚目，連屏東縣警局長葉明潭都曾針對本案偵辦親自坐鎮指揮，東港分局分局長劉清俊則指示編排順風查抄勤務，並率員兵分多路針對許嫌往返路徑加強查緝，專案小組20日深夜在屏東縣東港鎮新東市場附近發現許嫌機車，而花姓男子還再次目擊許嫌出沒在夜市，見身著制服的東港所長陳慶豐急忙通報，陳先聯絡線上警力立赴支援，但見許嫌已有查覺不對勁想再次逃逸，陳立刻請簡、花姓2名現場民眾合力協助，在夜市壓制許嫌在地，順利逮捕許嫌到案，兩人義行也獲得警方大力讚賞。

警方當場在許嫌所騎乘的做案贓車置物箱內起獲做案用變裝衣物、玩具槍、犯罪所得女用背包、皮包等贓、證物。全案訊後許嫌將依搶奪、竊盜罪嫌，報請臺灣屏東地方檢察署偵辦，並擴大偵辦追查有無涉及他案。

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