3男擠小廚房「修衝鋒槍」 誤擊1重傷還謊報自戕

2018-10-24 12:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟區30歲的簡姓男子，持有1把改造的MP5衝鋒槍，上個月中旬，他認為槍枝故障，透過吳姓朋友找來周姓男子檢修，3人擠在租屋處後方的小廚房，周男未注意槍內仍有1顆子彈，不慎誤擊，簡男右胸中彈，當場昏迷，友人起初謊稱是自戕，加上簡在加護病房，一度影響調查進度，警方等簡男清醒後，釐清案情，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

歸仁警分局表示，這起槍擊案發生在9月11日晚間9點半許，當時獲報關廟南雄路1民宅內有人受傷，趕到後發現桌上1把改造衝鋒槍，而中彈的簡男失去意識，緊急送醫搶救。

警方指出，38歲的周男誤觸扳機後，立刻逃離現場，由於一開始被誤導是起自殺事件，偵查隊抽絲剝繭，調閱路口監視器，發現當時有其他人士進出，深入調查，案情並不單純。

警方後來找到了從事機車維修工作的周男，以及居間牽線的30歲吳男，但2人推稱槍枝是簡男所有，因為周認為持有的衝鋒槍不能連續擊發，是否故障，找周來檢查。

周男供稱，進到廚房後，看到衝鋒槍並無彈匣，卻未發現裡頭仍有1顆子彈，他拿起來檢視，拉起槍機，誤扣扳機，導致簡男右胸中槍，「真的不是故意的」。

在加護病房的簡男清醒後，起初卻否認槍枝是他所有，反而推給另2人，案情羅生門，警方曉以大義，才坦承一切。

自稱在特種行業擔任保全主任的簡男，承認槍枝是2個月前，1名綽號「文良」的友人所寄放，並未拿出去作案；警方今天將簡與周依照槍砲彈藥刀械管制條例移送，並將再深入釐清，追查槍枝來源。