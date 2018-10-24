機車愛闖公車專用道 北市取締力道將加重

2018-10-24 12:26

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市上班尖峰時段車流量大，不少駕駛為了搶快，時常闖越公車專用道。台北市警察局統計，今年一月到九月，遭取締的車輛違規行駛公車專用道多達6906件，其中又以機車為大宗。為此，警察局宣布將加強取締，並以員警拍照採證的執法為主。

警察局統計，今年1月至9月取締車輛違規行駛公車專用道計6906件，其中上午尖峰時段的7時至9時計有4315件，占全日的62.48％；日前在南京東路發生的3死交通事故，肇事車輛也有違規行駛公車專用道的情事，細部統計發現，民權東西路及南京東路段的1月到9月的違規就有3965件，，也佔總體違規件數的57.4％。

若以車種來看，機車違規件數有4600多件，佔總體約67％，平均每3件違規，就有2件是機車，分析是因機車機動性高，且上午尖峰車流量大，機車駕駛貪圖方便，所以更容易有違規行駛公車專用道的行為。

為此，警察局表示，將持續動員中山分局、松山分局針對汽機車違規行駛公車專用道加強執法，但考量公車專用道於上、下午尖峰時段當場攔停違規車輛，恐影響交通順暢及安全，因此會讓員警站立於中央分隔島適當位置，針對未依規定車道行駛行為，依道路交通管理處罰條例第7條之2規定照相採證方式逕行舉發，可處新台幣600元至1800元罰鍰。