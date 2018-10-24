廢墟竟遷進13名幽靈投票人口！新竹檢方出擊！

2018-10-24 12:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官廖啟村、葉子誠今天同時出擊，分別於新竹市東區及新竹縣五峰鄉，查獲2名里長候選人及1名葛姓民眾及其親友，涉嫌意圖分別支持該里長候選人、某郷長及鄉代表候選人當選而虛設戶籍，以圖影響選舉結果。

檢方日前接獲情資指出，新竹市東區2名里長候選人，因4年前選舉得票數僅差距5票當選；今年選舉雙方再度競選對決，競爭白熱化，且有戶籍異常遷移情形，檢察官廖啟村隨即指揮新竹市警察局第二分局、新竹市警察局刑事警察大隊組成專案小組，調取相關資料研判後，認確疑有異常戶籍遷入花店、金飾店等營業店舖，以避人耳目之嫌，今同時傳喚2名里長候選人、戶籍遷移代辦人及涉嫌虛設戶籍者共30人到案說明，訊後候選人、代辦人大多坦承意圖支持里長候選人而虛設戶籍，檢察官勸喻應於本月底選舉人名冊製作完成之前，將戶籍遷出。

此外有情資顯示，新竹縣五峰鄉某葛姓村民戶內有異常遷入13人，且該處係無人居住之廢墟，涉嫌虛設戶籍意圖同時支持某鄉長候選人及鄉代表候選人，檢察官葉子誠隨即指揮新竹縣政府警察局竹東分局組成專案小組，調取相關資料研判後，今同時傳喚葛姓村民及虛設戶籍者共9人到案說明，訊後均坦承意圖支持候選人而虛設戶籍，檢察官勸喻應於月底選舉人名冊製作完成之前，將戶籍遷出。

檢方呼籲，意圖支持某特定候選人當選而虛設戶籍，並編列入選舉人名冊後即已觸犯刑法妨害投票未遂罪，若復於投票日前往投票，即為妨害投票既遂罪，最重可判處5年有期徒刑，檢方將持續清查、徹底偵辦虛設戶籍妨害投票犯行。