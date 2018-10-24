「神秘果催情液」下藥性侵女孩子 醫院沒驗出成份

2018-10-24 12:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子，去年約女性朋友小芳看電影，卻趁機在豆漿內下藥，小芳昏睡後，被帶到汽車旅館內性侵，但因小芳尚有意識，扭動身軀抵抗而未遂，事隔20小時後，小芳仍暈厥昏沈，法院審理時，張男辯稱不是添加迷幻藥，而是加了催情食品「神秘果」，小芳喝了後發熱，主動要求幫她脫下衣褲，但不願發生性關係，他也就沒有勉強，台中地院不採信辯詞，認為張男是用不明「藥劑」性侵害小芳未遂，觸犯刑法加重性侵害罪，判處徒刑4年6月。

判決書指出，張男與小芳（化名）是國中時期就認識的朋友，去年3月16日晚間，張男邀請小芳看電影，雙方見面後，小芳喝下張男購買的豆漿，尚未進入電影院，僅約1小時，小芳即藥效發作陷入昏睡狀態，張男遂改變路徑，將小芳載到汽車旅館內，脫光小芳衣褲，親吻撫摸時，小芳尚有意識，不斷扭動身體，張男遂放棄性侵害，於17日凌晨1時許載小芳離開汽車旅館。

小芳返回住處後，不斷反覆昏睡甦醒，17日下午4時許求診，不過，距離她喝豆漿的時間，已經超過20小時，醫院沒有檢驗出毒品或鎮定劑、迷幻藥等代謝成分。

台中地院審理時，張男承認把「液體」加入豆漿內給小芳喝，但他辯稱不是毒品或藥劑，而是加入催情液體「神秘果」的汁液，這不是藥劑，而是一種催情食品，「喝了不會怎麼樣，只會感覺身體熱熱的」，小芳喝下後全身發熱，「叫我幫她脫衣服跟褲子」，但小芳不願進一步發生性關係，他也就停止，之前親吻撫摸等行為，都沒有違反小芳意願。

台中地院認為，張男加入豆漿內的「液體」，到底是什麼？因時隔20小時，身體已代謝殆盡，小芳尿液並未驗出異常物質，不過，刑法第222條第1項第4款所稱「藥劑」，不侷限於傳統的催情藥劑，或迷幻、興奮、安眠、鎮靜劑等藥物，張男宣稱小芳只是「發熱」，與實際昏睡暈眩等生理反應不符，足以證明張男使用的是「藥劑」，不是食品，依刑法加重性侵害罪判處徒刑4年6月，可以上訴。