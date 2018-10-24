借進口車裝闊把妹 車內喝毒汽水想壯膽先進警局

警方攔查黑色奧迪轎車。（記者許國楨翻攝）

2018-10-24 11:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市施姓男子最近認識一名女生相約見面，為了給對方好印象向友人借進口奧迪轎車裝闊，違停路旁等候對方前來期間，竟在車內將含有甲基卡西酮成分的橘子毒汽水包加入礦泉水中，準備飲用藉此壯膽卻被警方直擊攔查起出一堆毒汽水包，這下女生還沒現身他先進警局，預設的約會計畫因此破功。

台中市警局保安大隊特勤中隊前天下午巡經北區青島東路，發現一輛要價百萬的黑色進口奧迪轎車違停在超商門口上前勸導時，隔著車窗就直擊25歲的施姓駕駛正打開一包彩色惡魔橘子汽水包倒入礦泉水瓶中，警方直覺有異要求他下車受檢，顯然受到驚嚇的施男頓時語無倫次，說話頻頻跳針。

經警方以毒品快篩試劑檢測，果然汽水包的內容物含有毒品成分，隨後在車內共查獲12包橘子毒汽水包（重125.68公克），自稱在工廠做工的施男警訊中供稱，因為工作關係沒有時間交女朋友，最近經朋友介紹認識一名女生頗有好感，當天趁著休假與對方相約見面，且為了給對方好感才會向友人借車裝闊。

施男說，因等候期間很緊張，想到上月在北屯區某KTV向不知名的男子購買的汽水包，才會拆開其中一包倒入礦泉中，準備飲用藉此壯膽，沒想到女生未現身先等到警察；警方表示，毒汽水包成分為甲基卡西酮，是目前全世界濫用最嚴重的卡西酮類化合物之一，會產生類似安非他命的擬交感神經作用，具有中樞神經興奮及迷幻作用，包含心悸、血壓升高及興奮等精神症狀，對身體危害相當大，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆