情緣已盡錢債未了 找人向前女友恐嚇逼債GG了！

2018-10-24 11:38

〔記者黃建華／高雄報導〕情緣已盡、錢債未了！高雄一名林姓男子竟找友人汪男向吳姓前女友逼債，還到吳女大姊的住處張貼還錢海報，恫嚇「若賴帳就要付出代價」、「不要考驗我們的實力」等語，吳女心生畏懼報警，高雄地檢署偵結，將林男、汪男依恐嚇罪嫌起訴。

檢方調查，被告林姓男子和吳姓女子原是男女朋友，兩人分手後還有債務關係，林男竟在去年7月間打電話向吳女揚言，若不處理債務，要找「民間的」向吳女討債。

不久，被告汪男受林男之託，就到吳女大姊住處樓下按門鈴，大吼大叫，還張貼要求還錢海報，同年11月8日，汪男更利用微信通訊軟體，以「我們那麼多人每人手上都有你照片，你最好躲好，還有你那自稱你弟的，叫他包一包回家喝尿，我應他之邀要去警察局，他卻不敢去，鬼扯一通就掛我電話，看來你弟也是打嘴砲的俗仔，想要賴帳，你絕對會付出相當的代價」、「你再躲再不出面，我們就分批每天到你親朋好友家裡跟做生意的地方，你如果要考驗我們的實力就繼續躲」等言詞恐嚇吳女，吳女心生畏懼向左營警分局報案，並向高雄地檢署提告。

檢察官羅水郎偵查，根據吳女提供遭恐嚇的微信截圖、還錢海報與警方受理報案紀錄等事證，將林姓男子與涉嫌恐嚇逼債的汪姓男子2人依恐嚇危害安全罪嫌起訴。