檢察官開車按喇叭 小黃司機不爽下車尋仇...

貨車司機按3聲喇叭，慘遭機車騎士狂砸車窗。（翻攝臉書彰化踢爆網）

2018-10-24 11:01

〔記者湯世名／彰化報導〕在台灣不能按喇叭？近年來常見用路人按鳴喇叭，卻慘遭對方持刀棍砸車、傷人甚至釀出人命，中部某地檢署檢察官就曾在開車時對著前方計程車按一聲喇叭，不料計程車司機竟狂罵三字經並下車找檢座算帳，檢座不疾不徐撥電話給警方偵查隊長並報出名號，該名司機突聽聞是檢察官發現踢到鐵板，嚇得連聲道歉，並表示「以後不敢了！」，檢座也不再追究，卻凸顯按喇叭似乎衍生成社會問題，一不小心可能小命不保。

去年新北市3名男子騎乘機車出遊，中途被前方兩輛轎車擋住去路，機車騎士按鳴喇叭，卻被兩輛轎車上多名凶神惡煞盯上，以車擋路將3人欄下拿出刀械狂砍，造成3人身上多處刀傷送醫；今年5月1輛小貨車駕駛在國道上，因為前方轎車偏離車道，好意按喇叭提醒，不料引發對方不滿，兩輛轎車先是惡意逼車，再將小貨車攔下亂棍猛砸。

5年前雲林縣更曾傳出一起只因為按了兩聲喇叭，卻惹來殺身之禍的命案。1名男子開車送友人回家，看到5名男子站在路中，於是放慢車速，還按了兩聲喇叭提醒對方，不料對方不但將他痛打一頓，還朝他開3槍將他擊斃。

許多民眾或許都有按喇叭後，遭前方用路人回頭瞄一眼，甚至下車持刀棍砸車或砍人，就有1名民眾在網路上質疑說：「有人被按喇叭後的反應，跟殺你全家差不多，太恐怖了，難道在台灣不能按喇叭？」

不過也有被按喇叭後要下車尋仇，卻踢到鐵板，數年前一名中部某地檢署檢察官在開車出門上班時，遇到前方一輛計程車擋道，檢座按鳴一聲喇叭示意，不料卻惹惱司機下車朝檢座狂嗆三字經、五字經，甚至作勢要向檢座算帳，檢座趕緊致電轄區警分局偵查隊長，表明：「我是XX地檢署檢察官XXX，我被計程車司機挑釁，請來處理！」司機聽到對方竟然是檢察官，連忙向檢座道歉並稱「以後不敢了！」低聲下氣的模樣讓檢座搖頭，也不再追究。

警方則呼籲，民眾遭遇「道路霸凌」的行為，切記要心平氣和，可先停靠路旁，等待對方離去後再行駛，或改道行駛；若對方下車「理論」，也勿隨之起舞，避免衍生衝突，可直接向警方通報請求協助，事後則可持行車紀錄器畫面向警方檢舉，將依法告發。