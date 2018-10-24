李敖之死 兒女興訟再添一樁

李戡（記者溫于德攝）

2018-10-24 10:42

〔記者溫于德／台北報導〕知名作家李敖之死，引發兒女間多起興訟！

台北地院今就李戡自訴李文妨害名譽案件開調查庭，據悉，李戡不滿李文上月5日、7日陸續在臉書上指他是「屁孩、五毛黨」等語，提起刑事告訴；李戡稍早也親自出庭陳述提告理由。

李戡表示，父親今年3月18日離世以來，李文從未停止對他和親生母親多次攻擊或謾罵，李文丈夫甚至自訴他妨害名譽，但為顧及父親形象、選擇百般隱忍，但上月5日、7日，李文再度於個人臉書指他是「小屁孩、五毛黨」，又稱他是「瘋狗亂咬」、「下三濫」、「無恥到極點」等語，甚至罵是「FZ（瘋子）」、「SB（傻B）」，並將他的照片與老鼠、監獄合成，損害個人名譽。

至於恐嚇部分，李戡認李文在文中以「人身麻煩」、「擋人財路」等語形容他，足以使他備感恐嚇。

法官庭末詢問李戡有無和解意願，他簡潔回答「沒有和解意願。」庭末諭知全案下月21日上午再開。

李戡庭後再度強調，李文用了「屁孩、五毛黨」，還說他「瘋狗亂咬」、「瘋子」、「傻B」，並將他是老鼠並合成他在監獄內照片，基於人格受到貶損而提告。

據統計，李勘與李文及其丈夫間民刑事興訟目前共有6起。除為爭李敖遺產的民事告訴外，係屬台北地檢署的偵查案件為李戡遭李文提告侵占後、反告誣告；另係屬台北地院刑事自訴案件包括，李戡遭李文丈夫提告妨害名譽、李戡分兩案告李文及其丈夫妨害名譽。