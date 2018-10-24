外國人來台 趴趴走賣台灣國旗

拿國旗沿街賣的外國女子，在南投街頭被民眾捕捉，（莊姓民眾提供）

2018-10-24 09:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕自稱聾啞人士的2名外國人，在高雄、桃園賣台灣國旗被踢爆，兩人照樣全台趴趴走，這兩天已走到南投縣，外國女還走進民宅推銷，1支小國旗賣100元，有民眾真的花錢購買。南投檢方表示，從事與「觀光簽證」不符的行為，就可以強制遣返出境，若民眾覺得不對勁可以報警。

這對外國男女沿路賣台灣國旗，可說全台走透透，前兩天有人在台中逢甲夜市看到兩人，也有人在彰化市看到他們，昨天他們則現身南投，衣著、藍色背包都沒變，手上拿著台灣國旗趴趴走，不但向遇到的路人表明自己是聽障人士賣國旗籌自助旅費，有網友還看到外國女走進民眾住家，敏感度高的大多沒有買，但是仍有人發揮愛心購買。

有網友看到後用手機拍下他們，PO臉書提醒網友注意，有人回應「我已經花100元買了！」，也有網友對他們進入民宅推銷行徑不表認同，不過也有網友認為，只要雙方談好，一個賣一個買也沒有什麼不可以。

南投地檢署檢察官則表示，兩人應是持觀光簽證入境，入境後從事與「觀光簽證」不符的行為，就可以強制遣返出境。若兩人非聽障而佯稱聽障博取同情，騙取金錢，就構成詐欺罪。有民眾報案，警方可以直接逮捕，送外國人收容中心，如果沒有詐欺等其他刑案要審理的話，即擇期遣返。