囂張！按3聲喇叭 車窗竟慘遭砸爛

貨車司機按3聲喇叭，機車騎士竟持安全帽將貨車擋風玻璃砸爛。（翻攝臉書彰化踢爆網）

2018-10-24 09:01

〔記者湯世名／彰化報導〕囂張！一名林姓司機22日開貨車送貨到彰化縣鹿港鎮準備路邊停車卸貨時，正好一名王姓中年男子騎機車載女童停在路邊，林男輕按3聲喇叭示意對方讓開，不料惹惱王男回頭瞄了一眼後隨即開罵，林男不斷「拍謝、拍謝」，王男竟取下安全帽朝貨車擋風玻璃狂砸，造成玻璃全碎，林男傻眼向警方報案，警方已循線追查王男，並指王男此舉已涉及毀損罪嫌，實在划不來。

彰化縣臉書社團《彰化踢爆網》今天PO出一段畫面，林姓司機前天下午5時開貨車到鹿港鎮市區，抵達目的地準備卸貨時，正巧前方王姓中年男子騎機車載著女童停在路邊，林男按3聲喇叭提醒對方，不料此舉竟惹怒王姓男子，王男回頭朝林男破口大罵，林男見狀趕緊向對方不斷「拍謝、拍謝」，王男竟又整個大失控，摘下安全帽朝貨車走過去，拿起安全帽朝貨車擋風玻璃狂砸，造成擋風玻璃全碎裂。

林男目睹貨車遭砸趕緊下車，試圖與對方講道理，沒想到王男不但不聽還騎車揚長而去，留下傻眼的林男。

鹿港警分局據報根據機車車號追查發現車主是王姓男子，已循線追查，將進一步通知對方到案，警方並指王男此舉已涉及觸犯刑法毀損罪嫌。

影片PO上網引起民眾熱烈討論瘋傳，民眾痛批「機車上還有個女童，機車騎士真是失敗的示範！」還有民眾說：「為了圖一時之快，反而吃上官司，實在划不來」，另有民眾痛批說：「連按個喇叭也會被砸，這社會病了！」也有民眾說，貨車駕駛脾氣真好，「要是我就直接撞下去了！」甚至有民眾肉搜出王姓男子的臉書去瘋狂留言痛罵對方是「玻璃哥」。警方則認為，逞一時之快，卻換來官司之災，實在不值得。

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