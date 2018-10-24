「李榮貴」還在發假消息！ 檢警追出IP在新加坡

2018-10-24 00:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長選舉因假消息、假臉書、殭屍帳號充斥，各陣營緊盯網路動態，喊告聲連連，據統計，陳其邁陣營提告3件，包括斷頭影片、署名「李榮貴」毀謗等案，另3位市長候選人尚無提告，警方已查出斷頭影片帳號IP來自美國，「李榮貴」疑假臉書帳號IP在新加坡，檢警持續追查這些意圖影響選情的鄉民。

陳其邁陣營指控有企圖影響選情的網軍，涉嫌「自導自演」發動大批殭屍帳號，先到陳其邁的FB粉按讚，再反諷陳陣營花錢衝人氣，引發網友熱議、攻擊；警方查出這些殭屍帳號，疑由國外一家行銷公司主導，先和土耳其、埃及等各國網友交換FB後，再釋出到候選人FB粉絲團衝評價。

至於署名「李榮貴」臉書被控用假消息，甚至攻詰辱罵字眼，陳菊、陳其邁均對他提告涉及毀謗及違反選罷法，高雄警方查出IP位於新加坡，想透過管道請星國警方追出藏鏡人，但不排除可能又是假臉書帳號。

檢警已掌握發布假消息的「李榮貴」臉書IP位址於國外，但警方還沒找出這個「李榮貴」，甚至人不一定在國內活動，但「李榮貴」仍持續發布假消息：「這幾天警察也登門拜訪⋯就是不讓我瞎說」，令警方瞠目結舌，呼籲民眾「網路最不缺假消息」！全力查緝惡意散布不實訊息，企圖影響干擾選舉的「假帳號」與「殭屍帳號」。

刑事局已成立查緝假消息專責小組，能量最大的偵九大隊派員協助各縣市警局，網路達人認為有心人也可能採浮動IP，利用跳板變造，許多科技手段與網路途徑，追查不易且耗時，科偵幹員須與時間賽跑、與網軍鬥智。