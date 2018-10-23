欠債男「陪睡」分齡收費 「不入虎口」拒絕40歲以上

2018-10-23 22:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名譚姓男子在臉書社團刊登「陪睡」廣告，誇張的是，還依年齡層分價碼，越年長的女性越貴，並拒絕陪睡超過40歲女人，另打出包月3萬8888元、包年28萬8888元，保證「睡到你心花怒放、睡到我走路扶牆」，聲稱若懷疑能力，他能「免費試睡一夜」，新北地檢署今依違反兒童及少年性剝削防制條例將他起訴。

今年6月，40多歲的譚男在臉書社團刊登「本人因賭球欠下鉅額債務，無能力償還，今日正式加入滴滴陪睡，只接待女性客戶，16歲至18歲陪睡一晚1888元，18歲至20歲陪睡一晚2888元，20歲至30歲的3888元一夜，30歲至40歲5888元一夜」、「超過40歲的不陪因為女人40如虎，我不想入虎口！」、「本人強推套餐：38888包月，288888包年，先轉帳再陪睡」。

此外，譚男還保證「睡到你心花怒放、睡到我走路扶牆」，打出「只有你想不到的，沒有哥做不到的！」（懷疑本人能力的可免費試睡一夜）、「第一次做生意，請多多關照！」等語，有網友看到向警方檢舉。

譚男到案後辯稱，「為了好玩才貼文」，文章內容是拷貝其他網友的，想說他們張貼都沒事，他貼應該也不會有問題，強調並無實際陪睡，但檢方認為貼文明顯是性交易訊息，認定事證明確，今起訴譚男，並向法院聲請簡易判決處刑。