10/23 大樂透、今彩539頭獎各開出1注！ 雙贏彩頭獎摃龜

2018-10-23 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月23日）開獎的第107000089期大樂透頭獎開出1注，獨得1億1381萬9591元，頭獎由南投縣草屯鎮信義街267號的「順億電腦彩券」開出；第107000254期今彩539頭獎開出1注，每注可得800萬元，頭獎由新竹市東區城隍廟邊8號的「財源滾滾商行」開出；第107000158期雙贏彩，頭獎摃龜。

第107000089期大樂透中獎號碼為「06、09、13、20、42、43，特別號：21」，頭獎共1注中獎，每注可得1億1381萬9591元；貳獎1注中獎，每注可得4930萬950元；參獎共26注中獎，每注可得6萬5369元；肆獎共65注中獎，每注可得1萬6809元；伍獎共1414注中獎，每注可得2000元；陸獎共2100注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1676注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7147注中獎，每注可得400元。

第107000089期49樂合彩中獎號碼為「06、09、13、20、42、43」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共51注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1924注中獎，每注可得1250元。

第107000158期雙贏彩中獎號碼為「01、07、09、10、11、13、14、15、16、17、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共415注中獎，每注可得500元；肆獎共5148注中獎，每注可得100元。

第107000254期今彩539中獎號碼為「01、03、18、22、35」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共115注中獎，每注可得2萬元；參獎共4548注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3647注中獎，每注可得50元。

第107000254期39樂合彩中獎號碼為「01、03、18、22、35」，四合摃龜；三合共71注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3673注中獎，每注可得1125元。

第107000254期3星彩中獎號碼為「358」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000254期4星彩中獎號碼為「6056」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」