10/23 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月23日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：06、09、13、20、42、43，特別號：21。
49樂合彩：06、09、13、20、42、43。
雙贏彩：01、07、09、10、11、13、14、15、16、17、20、22。
今彩539：01、03、18、22、35。
39樂合彩：01、03、18、22、35。
3星彩：358。
4星彩：6056。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：06、09、13、20、42、43，特別號：21。
49樂合彩：06、09、13、20、42、43。
雙贏彩：01、07、09、10、11、13、14、15、16、17、20、22。
今彩539：01、03、18、22、35。
39樂合彩：01、03、18、22、35。
3星彩：358。
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