台鐵普悠瑪事故 宜縣警動員600人次救災、調查

宜蘭警察局投入600餘名人次協助相驗及現場蒐證維持秩序。（記者張議晨翻攝）

2018-10-23 19:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪6432次列車21日下午在新馬車站出軌翻覆，造成重大傷亡，宜蘭縣警方全力支援，總計動員602人次投入警戒、疏導跟救災；有參與救災人員透露，看到現場悲傷，雖然難免鼻酸，但還是得收起眼淚面對，盡力幫罹難者找到回家的路。

宜蘭縣警察局表示，事故發生後警政署就成立緊急應變中心，署長陳家欽就強調協助確認所有罹難者身分，並盡速完成相驗、發還遺體。

因罹難者眾多，宜警啟動人臉及指紋辨識系統確認罹難者身分，其中，赴韓國交流的卑南國中師生，有3名無其他人員指認，警方經現場民眾提供的線索，查閱相關畫面，確定該校校長及歷劫歸來的學生所在地，終於順利指認出3名卑南國中師生身分。

警方說，因部分遺體身分待家屬指認，當下即派遣警力與外縣市家屬取的聯絡，將家屬從新竹、南澳、台東等地順利接至個蘇澳榮民醫院，在事故隔天凌晨3時許，幫18名罹難者找到家人。

「警察工作就是這樣！」一名參與救災的警察透露，每次支援救災勤務，看到家屬悲傷的情緒，難免鼻酸，很多時候都必須忍住淚水，堅強在事故現場指揮跟協助，希望在最快時間內，幫傷者、死者順利找到家人。