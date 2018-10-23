辱嗆普悠瑪罹難者「死好」 統神哥哥道歉了

統神哥哥怒嗆普悠瑪死者「活該、死好」，今公開道歉。（圖擷自蹦蛙娛樂臉書）

2018-10-23 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕「亞洲統神」的哥哥「國動」張葦航日前開台時，面對網友提問「普悠瑪事件可否捐血嗎？」，竟爆出「那些人都死好啦!」等失控言論，還飆罵台鐵人員工作不認真，最後甚至怒嗆「上新聞就上新聞啊怎樣，不爽告我啊！」。國動於今日下午公開道歉，另外也在自己的臉書上發表道歉聲明，對普悠瑪受難家屬再次致歉。

國動23日開台時，看到有網友在聊天室中問「普悠瑪出軌需要輸血，你可以捐血嗎？」，竟回嗆網友「那些人都死好啦！普悠瑪的人都死好、都活該！」，連台鐵人員也被他罵「上班不認真啊，活該出軌啊」；甚至還說出「上新聞就上新聞啊怎樣，不爽告我啊！」，引起眾多網友不滿，被質疑是惡意批評受難者及家屬。

輿論攻擊下，國動於今日下午4點開記者會道歉，澄清自己沒有針對死者的意思，因當下玩遊戲心情不好，且一直出現關於普悠瑪的問題，才會一時失控；國動又說，當時是在罵不認真玩遊戲的網友，才會用嗆死者的方式發洩在那些人身上，絕對沒有不尊重受難者的意思。

國動與所屬娛樂公司蹦娃娛樂也同時在臉書發表道歉聲明，再次為失言行為道歉，說明自己對悲劇發生感到難過，往後會認真檢討自己，盡力彌補過錯；國動主動提到，將捐出自己這個月的薪水以及所有他透過節目所取得的收益共20萬台幣給受難家屬，作為彌補。