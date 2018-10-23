「台東小巨砲」脫離險境 聽見爸爸聲音眼角泛淚

台東縣卑南國中學生王羽飛打擊能力強，被譽為台東小巨砲。（圖擷取自王羽飛臉書）

2018-10-23 18:58

［記者江志雄／宜蘭報導］被稱為「台東小巨砲」的棒球小將王羽飛，搭上出軌普悠瑪號身受重傷，在急救後已脫離險境，王爸爸今天進入加護病房勉勵兒子說，「各界都在關心你，要加油，趕快好起來」，還無法言語的王羽飛眼角泛著淚光，父子情深溢於言表。

14歲的王羽飛能投能打，是台東縣卑南國中棒球隊戰將，不僅是主力投手，也是打擊第四棒，是備受期待的棒壇明日之星。

卑南國中本月17日組團到韓國交流，王羽飛隨團出訪，21日回國後搭乘普悠瑪號返鄉，列車卻在宜蘭出軌翻覆，造成他嚴重肺挫傷、肝臟撕裂傷、左骨盆骨折，一度有生命危險。

羅東博愛醫院醫療團隊全力搶救，王羽飛恢復意識轉危為安，仍在加護病房觀察，今天完成左耳及骨盆腫塊清創手術，王爸爸在博愛副院長林志銘陪同下，出面感謝各界的關心。

王爸爸去看王羽飛時，不忘加油打氣，父子倆透過比手劃腳、寫字條溝通，兒子告知，在韓國購買很多禮物，要送給學長、學弟，現在不知在哪兒？王爸爸回說，好好休養，先不要想這些。

媒體詢問，王羽飛熱愛棒球，不知傷後可復原到何種程度？林志銘說，身體功能對運動員非常重要，王羽飛首要之務是恢復健康，是否影響運動生涯，目前仍言之過早。