警暗夜抄天九牌賭場 賭客誤會搶劫轉身逃

南市警方在北區一處鐵皮屋破獲天九牌職業賭場。（記者王俊忠翻攝）

2018-10-23 22:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警五分局偵查隊與督察組、派出所同仁合作緝賭有成！今天凌晨，警方持搜索票到北區東豐路227巷內查獲1處鐵皮屋天九牌職業賭場，利用無人把風時，員警翻越矮牆闖入查緝，有賭客還以為便衣警是來搶劫的、轉身就逃。警方逮獲3名賭場負責人、26名賭客與2萬多元賭資、賭具等物證，依法送辦。

警方於日前接獲情資指北區東豐路227巷24弄內一處鐵皮屋疑有職業賭場，許多賭客進出頻繁，經多日探查及蒐集相關證據後向台南地方法院聲請搜索票獲准。

10月23日凌晨1時許，警方專案小組持搜索票前往該處查緝，發現賭場附近停放不少車輛，但屋外無人把風，員警借來梯子翻越矮牆進入將鐵門打開，屋內有1名男子走出看見頭戴安全帽的便衣刑警，以為是來搶賭場的歹徒，隨即轉身回屋內。

專案小組趁機進入屋內、控制現場，許多賭客坐在牌桌上表情疑惑，還不知道發生什麼事，直到警方表明身分，大家才恍然大悟。警方在現場查獲賭場負責人胡姓、陳姓、林姓等3人及賭客26名，他們使用天九牌賭博財物。

訊時，胡姓負責人供稱，他與陳、林3人共同意圖營利，提供賭博場所給不特定人聚賭，此賭場經營已逾1週，由其當主持人，林、陳2人負責把風與過濾客人，賭客招攬是經由認識友人互相介紹才能入場聚賭，迄今僅獲利5、6萬元，全案訊後將賭場負責人依賭博罪移送檢方偵辦；賭客部分依社維法裁罰。