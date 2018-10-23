兒攜毒遇檢棄車逃逸 後座父嘆：30歲了還是教不聽

員警將企圖棄父逃逸的郭男，壓制地上逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-23 19:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓男子今天凌晨1時許，開車載著爸爸途經中市大雅交流道旁，遇到員警攔檢，他起初很配合，不料，員警在他車內見到毒品吸食器，他突然丟下老爸，企圖棄車逃逸，被員警當場逮捕，一陣拉扯後上手銬扣，1名警察膝蓋擦傷，他的父親在旁顯得很無奈，雖一度請求警察「不要給他上手銬啦」，見警察在其子身上查獲毒品，也只能嘆氣說「都已經30歲了，還是教不聽！」。

台中市第六分局西屯派出所今天（23日）凌晨1時許，在大雅交流道旁的聯絡道執行臨檢勤務，攔查開車途經的郭男（30歲、毒品前科、無業），其父坐在汽車後座，郭男相當配合，拿出駕照與身分證給警察，員警卻發現郭男有多項毒品前科，是列管的毒品疑慮人口，檢視汽車內，見汽車排檔桿旁有一個毒品吸食器。

員警懷疑郭男吸食或持有毒品，郭男卻與員警拉扯，想丟下爸爸逃離現場，被員警壓制地上並扣上手銬與腳鐐，其父愛子心切，在旁求情說「不要給他上手銬腳鐐啦？」，不過，員警擔心郭男持續反抗，並沒有同意，隨後於車內與郭男身上，查獲安非他命與海洛因毒品，全案依毒品危害防制條例法辦。

因毒品案而多次進出監獄的郭男宣稱，案發時他載著爸爸閒晃，他不想再入獄蹲苦窯，才會丟下爸爸想逃跑，其父則無奈說，他苦勸兒子吸毒無效，都已經30歲了，「還是教不聽」，他已盡力了。

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