死在螢幕前！網咖當家坐2天 男子僵硬無氣息

台中一名曹姓男子，在網咖內坐了2天，今天上午店員發現全身僵硬死在椅子上（左下）。（記者陳建志翻攝）

2018-10-23 18:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名53歲曹姓男子，平時以網咖為家，今天上午10點多，店員發現他坐在位子上一動也不動，上前想叫醒他，才發現已經全身僵硬無氣息，趕緊打電話報案，消防人員到場發現明顯死亡未送醫，警方調閱監視器發現，曹男21日凌晨5點多進入網咖後就沒出來，等於在螢幕前坐了2天多坐到死，已報請檢察官相驗釐清死因。

這家位於台中大里的網咖店員，今天上午10點25分左右，發現曹姓男子坐在椅子上一動也不動，當時螢幕還開著，一度以為曹男只是太累睡著，但覺得奇怪上前想叫醒他，才發現他全身僵硬無反應，嚇得趕緊打電話報案。

台中市消防局獲報，立刻派救護車到場救護，消防人員抵達後評估，發現曹男全身僵硬已明顯死亡，未將他送醫交由警方處理。

警方聯絡到曹男的表弟表示，曹男已經離家很久，平時幾乎都以網咖為家，就連越南籍的太太也已帶著小孩回越南，並不清楚他的近況，或身體有什麼毛病。

警方調閱網咖監視器發現，曹男21日凌晨5點51分就進入網咖，長達2天多的時間幾乎都坐在螢幕前上網、看電視劇，就連吃睡也都在網咖內，目前已報請檢察官相驗釐清死因。