疲勞審訊台鐵出軌司機 檢遭疑強逼認罪

2018-10-23 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪列車21日發生出軌翻覆事故，造成18人死亡，事後宜蘭地檢署認定駕駛尤振仲犯嫌重大，向地院聲請羈押，被法院裁定以新台幣50萬元具保及限制其住居及出境、出海。有台大國發所博士生對此質疑，死裡逃生的尤姓司機因頭部撕裂傷，才剛做完頭部手術就遭警檢審三方採取20小時的馬拉松式疲勞偵訊，質疑檢警是否強逼尤姓司機認罪，對於檢方在事發後很快就對外公開說「根據目前跡證研判，機械故障可能性小」，也質疑已違反刑事訴訟法所規定的偵查不公開原則。

台鐵普悠瑪列車翻覆造成重大死傷，宜蘭地檢署認定駕駛尤振仲犯嫌重大，向地院聲請羈押，據傳尤男在羈押庭內情緒低落，不僅拒絕義務律師幫其辯護，連家人聘請的委任律師也被尤強烈拒絕，不願在委任狀簽字，讓律師無法參與開庭，直到尤男兒子提出家屬委任狀，尤男最後才點頭答應，順利進入羈押庭內。之後法院裁定尤以50萬元交保。

台大國發所博士生王宗偉今投書媒體質疑，死裡逃生的尤姓司機1根肋骨斷裂、頭部有撕裂傷，22日晚間才進行頭部手術，雖然救治後已有基本行為能力，但仍須觀察，不過事發後檢警審三方就連續20小時進行疲勞審訊，王宗偉質疑，這是否等同以酷刑相加，強逼他認罪？

王宗偉指出，重大交通意外都要經過多位專家學者的嚴格查核，花上一段時間找足證據重建事實與現場，這樣的交通事故鑑定報告才會有公信力，但宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭事發後卻很快就對外公開說「根據目前跡證研判，機械故障可能性小」，讓王宗偉質疑，此舉顯然違反刑事訴訟法245條規定的偵查不公開原則。

王宗偉也質疑，檢方所發布的訊息，與媒體事後掌握的兩通台鐵內部簡訊內容是相反的，因為兩通內部簡訊顯示司機員在列車出軌前就曾發出異常通報，王宗偉認為，如今現在真相未明，調查未完，「檢察官就急著出來帶風向嗎？」

王宗偉也提到，檢方以尤姓司機恐有串證逃亡之虞聲請羈押禁見，不知行控中心與出事列車的證據資料如對話錄音是否已經調閱保存了？調度員與其他相關人員是否也都隔離訊問了呢？