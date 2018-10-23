橫行南部犯案20起 「檳榔攤大盜」台東落網

警赴台東逮人，「檳榔攤大盜」落網。（記者邱芷柔翻攝）

2018-10-23 16:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕南部近期檳榔攤遭竊事件頻傳，範圍遍及雲、嘉、高、屏等縣市，累計至少有20處檳榔攤受害，屏東縣里港分局經過2個多月搜證，經過濾上百支路口監視器後，鎖定1名有竊盜前科的沈姓男子涉有重嫌，專案小組遠赴台東將沈嫌逮捕到案，今天宣布破案並依竊盜罪嫌將他移送。

里港分局指出，警方在今年7月間陸續接獲報案，轄內檳榔攤、雜貨店相繼傳出失竊案，歹徒不僅選在夜間潛入，還專門偷現金和香菸，讓業者們相當頭痛，警方獲報後立即組成專案小組深入偵辦。

專案小組經2個月過濾上百支路口監視器，發現50年次、有竊盜前科的沈姓男子涉有重嫌，警方也發現，沈男為了逃避警方查緝，藏匿在台東縣卑南鄉一帶，專案小組向屏東地方法院聲請搜索票及拘票後，兵分二路前往台東卑南鄉及台南市東區同步執行搜索拘提，最終在台東查扣沈男作案穿著的衣物及作案工具、車輛等相關證物。

警方指出，沈嫌染有簽賭惡習，為了支付開銷，以行竊檳榔攤及雜貨店業，每次犯案時都從台東開車到台南市區，向哥哥借車並懸掛上偷來的車牌，再到高雄市旗山、六龜、屏東高樹及雲林、嘉義等偏遠鄉鎮尋找下手目標，得手後開車回到台南市區銷贓，人再回到台東躲藏。

里港方局指出，目前初估至少有20處檳榔攤、雜貨店受害，除了依法移送，分局也擴大偵查銷贓管道。