「妳遇人不淑肇因於下體…」 算命師催眠性侵酒店妹

算命師蕭宇清10年前被控性侵前來算命的酒店小姐，誆稱兩人是前世夫妻，幫她催眠作法消災解厄，乘機性侵得逞，最高法院今駁回上訴，依強制性交罪判刑3年6月定讞。（示意圖）

2018-10-23 16:48

〔記者張文川／台北報導〕在台北開設命相館的算命師蕭宇清，10年前被控性侵前來算命的酒店小姐「小貞」（化名），誆稱與她是前世夫妻，幫她催眠作法消災解厄，乘機性侵得逞，挨告後，他「跑路」遠走鄉下擺算命攤7年，3年前才投案；最高法院今駁回上訴，依強制性交罪判刑3年6月定讞。

判決指出，小貞當時是酒店小姐，男友是牛郎，感情、金錢都出問題，她徬徨不安，2007年6月中旬下午，與唐姓閨密在台北市東區逛街時，臨時起意走進蕭男開設的「慈清堂」命相館算命解惑，蕭男見小貞秀色可餐，向她說，「恕我直言，你被不明鬼魅纏身，要去龍山寺消除才有效」，與小貞單獨相約當晚9點半一起到龍山寺祭拜。

拜完後，蕭男將小貞帶回板橋住處，「看看有沒有其他鬼魂」，進屋後，蕭男就坐在地上喃喃自語，說要幫她催眠消災解厄，要求她躺在床上，再躺在她身旁，抱住她說，「我和妳有緣，前世曾是夫妻、親戚，找妳很久了，很心疼妳落到現在的處境」，在她額頭上比劃、唸咒，「有沒有看到草原、大海、峭壁」，慢慢脫掉她短褲。

小貞抗拒，蕭男又說，「妳遇人不淑是肇因於下體，須用密宗方法去除」，撫摸她私處、吸吮胸部，還在她耳際吹氣，又要她翻身，在她背後比畫、寫字作法；小貞漸感四肢無力昏昏欲睡，終無力抗拒而被性侵；小貞清醒後發現自己全裸躺在床上，才驚覺被性侵，通知男友陪同報警。

蕭男2007年11月起訴前夕逃亡，隱姓埋名至鄉下流浪擺攤算命，2014年底才向法院投案，被羈押1個多月，才獲25萬元交保，限制出境、出海迄今。

新北地院一審認為催眠並未奏效，小貞還記得性侵過程，顯示配合蕭男被假催眠，且她報案時驗出體內有鎮定安眠劑和搖頭丸反應，她坦承赴約前有吃藥，一審認定未違意願，判蕭男無罪；高院二審認為蕭男是趁她後段昏睡之際性侵，改判有罪，依「乘機性交罪」判刑3年半，但被最高院發回更審。

更一審改認定蕭男構成「強制性交罪」，利用小貞的徬徨無助心態，以宗教鬼魅之說壓制她的理性思考空間與判斷力，也屬「其他違反意願」的一種方式，因此變更判刑法條，刑期仍是3年半。最高法院今駁回上訴確定。

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