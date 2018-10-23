狼父猥褻親生女 竟嗆「爸爸為什麼不可以摸」

2018-10-23 15:58

〔記者王定傳／新北報導〕一名狼父於2014年強行撫摸年僅7歲的親生小女兒下體，女童當下以：「學校有教男生不能摸女生」予以拒絕，但狼父竟反嗆「我是妳爸爸，為什麼不能摸」，事後還要脅不得告知他人，新北地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判他3年10個月徒刑，可上訴。

檢警調查，狼父與妻子離婚後，2名女兒的監護權落在母親身上，長子則由父親照顧，但2女兒每個月有固定時間，可與父親見面、留宿；不料，2014年7月27日下午，狼父竟不顧兒子、長女就在房內，對小女兒猥褻，甚至嗆說：「我是妳爸爸，為什麼不能摸！」

狼父當天載2女兒回家時，還威脅不得告知母親此事，否則下次會面就要「打你們」，女童不敢張揚，但她下體疼痛多天，加上與父親會面時間又快到了，向家人抱怨：「爸爸很色、很噁心、掀裙子」時，其母得知後全案才曝光；狼父全盤否認。

合議庭認為，女童指述始終一致，沒誣陷動機，女童的姐姐也說有目睹父親把妹妹裙子掀起來，妹妹接著就喊痛，且其父有嗆：「我是你爸爸，為什麼我不能碰妳」，並威脅不得告知他人，不僅如此女童母親、外婆、社工、臨床心理師等人證詞及病歷也可作為佐證，加上女童有創傷後壓力反應，判定確有此事。

合議庭斥責，這名父親身為人父，不知嚴守倫常，罔顧女童年幼伸手猥褻，對女兒身體自主權毫不尊重，造成被害者身心受創，並留下難以磨滅陰影，影響其人格發展健全，且矢口否認犯行，難見悔意。