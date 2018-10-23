男偷吃未滿14歲幼齒妹 還害對方疑染性病

2018-10-23 16:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣18歲邱姓男子，透過網路結交了未滿14歲的女友「小芳」（化名），並與小芳發生了2次性行為，結果害小芳疑似染上性病。苗栗地方法院酌量邱男正值年輕氣盛，因一時性慾衝動犯行，且與少女達成12萬元和解，宣告緩刑3年。

判決書指出，邱男於去年12月間，透過臉書社團聊天室認識小芳，2人後來交往成為男女朋友。邱男明知小芳為未滿14歲少女，但分別於今年2月3日、10日深夜，在少女住處各發生1次性行為。

檢警調查，小芳偷嚐禁果的行為被發現後，邱男坦承與小芳發生2次性行為，但強調有徵得小芳同意，而在社工師帶小芳到醫院檢查，發現小芳疑似染得性病。

法官認為，邱男明知小芳為未滿14歲的少女，對於性行為知識及自主能力均未臻成熟，竟一時無法克制己身性慾，而對稚齡幼女為性交，雖非以強制手段滿足一己性慾，但影響少女身心健全成長，妨害少女正確性觀念之發展，也造成少女家庭困擾。

但法官考量邱男坦承犯行，且無任何被法院判刑紀錄，加上少女及其法定代理人以12萬元達成和解，少女及其法定代理人也表示希望給予邱男從輕量刑。

因此，法官對邱男2次犯行，各判1年8個月，應執行2年，並宣告緩刑3年，以勵自新，但邱男須提供120小時義務勞務，並接受法治教育2場次。