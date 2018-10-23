不知駕照遭註銷官司敗訴 再出車禍被告發無照駕駛 罰單撤銷！

2018-10-23 14:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名李姓男子不服之前因交通違規遭裁處吊銷駕照，打起行政官司，卻不知去年2月17日官司敗訴，駕照遭註銷，翌日駕車在岡山發生車禍，2天後李男因案入獄，交大岡山分隊發現他駕照已被註銷，開出無照駕駛罰單;人在獄中的李男表示不知官司敗訴、駕照被註銷，再提起行政訴訟聲請撤銷罰單，高雄地院行政庭採信其說詞，認為他並非故意無照上路，而行政罰只罰「故意犯」，判李男勝訴，撤銷其第二次被告發的無照駕駛罰單。

判決指出，李男先前於2014年3月15日因交通違規，遭高雄市交通局裁處罰鍰新台幣45000元、吊銷駕駛執照、並應參加道路交通安全講習。.李男不服提起撤銷訴訟，經高雄高等行政法院2017年2月17日以駁回李男之訴確定，駕照因此遭註銷。

但李男剛好在官司敗訴隔天，2017年2月18日16時許，駕自小客車在高雄市岡山區生交通事故，李男另因案於兩天後入獄。

高雄市警局交大岡山分隊警員發現李男的駕照已在肇事前一天被註銷，於同年4月19日依肇事舉發「駕照註銷仍駕車、2.駕車未注意車前狀況肇事致人受傷」等交通違規，告罰李男9千元，並違規記點3點。

人在獄中的李男不服，再提起行政訴訟主張他於2017年2月20日即入監服刑，致警方舉發通知單及裁決書送達有瑕疵，經舉發機關於2017年8月29日重新送達完成後，高雄市交通局同年10月6日開立裁決，並於同年10月13日囑託監所長官轉交他簽名收受完成送達，聲請撤銷裁罰。

高雄地院行政庭審理採信，李男還沒收到高雄高等行政法院的判決書，確實不知駕照已被註銷，並非故意無照上路並肇事，而行政罰只處罰故意犯，因此判撤銷李男第二次被舉發的無照駕駛罰單。全案可上訴。