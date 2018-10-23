皮夾紙鈔常短少 她扮柯南揪出同窗就是賊

2018-10-23 13:38

〔記者王冠仁／台北報導〕中國籍張姓女學生，與金女等3名同鄉來台求學，4女常相約作伴；不過，近來金等2人常發現現金無故短少，唯獨張「分文未少」，引起懷疑。4女前天相約用餐，金記下皮夾內3張千元紙鈔編號後與另2人去拿飲料，回座位時發現紙鈔不翼而飛報警，警方趕到在張身上找到那3張紙鈔，同窗好友變成賊，令金女等人不勝唏噓。

警方調查，23歲張姓女學生來自中國浙江，她數月前與3名同窗好友一同來台求學，目前正在輔仁大學就讀；4女人在異鄉，平時除了在校求學外，日常生活或外出遊玩都經常相約作伴。

不過，自從上月起，一名有記帳習慣的女學生，經常發現皮夾內現金無故短少、與帳目不符，她起先以為是自己記帳失誤。但某次出遊後，3女都陸續出現現金短少的情況，但唯獨張女「分文未少」，3女討論後懷疑張涉有重嫌。

本月21日，4女相約到台北市農安街一家火鍋店用餐，其中金女刻意將皮夾內3張千元紙鈔的編號記下，並與另外2女離開座位去拿飲料，金等3人返回座位時，金發現皮夾內紙鈔不翼而飛，立刻報警。員警趕到現場，在張女身上找到3張千元紙鈔，紙鈔編號與金女先前記下的紙鈔相符，證實張女就是小偷。

張女事後告訴警方，她偷有人財物並非缺錢花用，她家人每月都匯款2萬元新台幣供她生活；但她疑因課業壓力大，認為偷竊過程中能產生刺激快感，才下手行竊。警方最後將她依竊盜罪嫌送辦。