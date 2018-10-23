板橋妙雲寺捐贈650顆住警器 弱勢住戶優先受惠

2018-10-23 13:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋信仰中心妙雲寺廟方今天捐贈650顆、市價20萬的住宅警報器給新北市消防局第一大隊，由新北市消防局長黃德清代表受贈，包含新北市議員劉美芳、板橋區景星里長林志成到場見證，板橋地區650戶弱勢住戶將優先受惠。

板橋妙雲寺廟方秉持王禪老祖濟世精神，特別重視社會服務與辦理慈善事業，救濟地方貧苦大眾，對於地方公益活動總不落人後。在主委劉炳偉主持重建下，廟務日盛，得知近來新北老舊，弱勢住戶亟需裝設住宅警報器保障生命安全，經廟方開會決議，斥資捐贈650顆住警器，廟方由副主委何炳源、常務監委楊世昌、工務組林宜賢代表授贈，消防局長黃德清則回贈感謝狀。

新北市政府消防局於107年10月23日上午10時40分假板橋妙雲宮（新北市板橋區重慶路37號）辦理「住宅用火災警報器捐贈典禮」，由消防局黃局長德清代表受贈。

新北市議員劉美芳說，火警若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡，越早發現火災，就能越早逃生或是初期滅火，減少生命財產損害，她長期關懷婦幼安全，呼籲家有婦孺、老人的老舊住宅住戶，應及早購買或申請安裝住警器，有效的提醒早期應變，防止人命傷亡。