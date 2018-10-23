爸爸不是我！男怒控妻通姦 結果孩子也不是「小王」的

2018-10-23 12:51

［記者鄭淑婷／桃園報導］李姓男子今年3月初，經28歲吳姓妻子告知「1歲女兒不是你的孩子」，並坦承受孕期間僅曾與37歲陳姓男子發生關係，李男憤而控告妻子及「小王」陳男通姦，不過，陳男出庭喊冤：「吳女明明說已經離婚！」且親子鑑定陳男也非女童生父，桃園地檢署檢察官予以不起訴，而吳女則被依妨害家庭罪嫌聲請簡易判決。

據悉，吳女過去曾有過一段婚姻，6年前與賴姓男子發生婚外情，被林姓前夫控告妨害家庭，吳女與賴男都被判2月徒刑，後又與李男結婚，豈料再次因出軌被丈夫提告。

吳女向丈夫坦承1歲女兒並非與他所生，直指孩子的爸就是陳男，吳女聲稱，受孕期間除了陳男，沒有跟其他人交往或發生性關係，她也明確跟陳男說過自己已婚，沒有騙他已經離婚。

陳男則喊冤：「吳女確實說她已經離婚！吳女的乾爹可以替我作證！」吳女乾爹出庭證稱，吳女與陳男是在替他工作時認識，兩人當時表現得很親密，他早已猜到可能交往的情形，因此，曾私下詢問吳女目前的婚姻狀態，吳女回答他離婚了，他也曾跟陳男轉述吳女已離婚。

另，檢方採集陳男唾液送警政署刑事警察局進行親子鑑定，發現陳男也不是女童的生父，認為無證據顯示陳男知道吳女已婚，難認有妨害家庭之嫌，偵結予以不起訴處分；吳女部分則聲請簡易判決。