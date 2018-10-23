婚喪喜慶花籃不能隨意拿 兩夫妻撿走花架、彩帶吃官司

邱姓夫妻拿走別人的花架、被拍到背影（記者楊政郡翻攝）

2018-10-23 12:52

［記者楊政郡／台中報導］各種婚喪喜慶經常使用的花圈花籃，即使花已經凋謝多日，花架也不能想拿就拿走！台中市西區邱姓夫妻，見某診所門外慶祝開幕花籃花朵已凋謝，基於廢物利用，竟未經所有人許可把花架、彩帶撿回家，觸犯竊盜罪嫌被移送。

台中市西區英才路某診所，傳出有人偷走已經在門口擺放多日、花朵都已經凋謝的花架，警方調閱監視器，竟是有正當工作，中產階級家庭的邱姓中年夫妻，兩人在晚間10時許不慌不忙的拿走擺在診所前，慶祝開幕花籃的花架6個，把花束放回原處，又挑走彩帶、彩球等離去。

經警員調查，邱男（51歲）與陳女是夫妻關係，都沒有前科。邱男向警方供稱，花店同行之間有一個「潛規則」，婚喪喜慶的花籃中的花凋謝後，其他同業可回收花架再利用，自己是認為業者不要這些花架，他要回收花架再利用，並不是想竊盜。

但據花籃業者表示，自己已跟診所約定好，一定時間會來回收花架，並沒有說花架不要了，而且他們去回收花架，也必須要將凋謝的花整理乾淨，垃圾都要一併帶走，不像邱男夫妻，趁診所休診時間，凋謝的花丟一旁，只將有價值的花架帶走，將彩帶及彩球帶走，這是什麼「潛規則」！

警方訊後將兩名竊嫌依竊盜罪函請地檢署偵辦。被害業者表示損失金額不高，但攸關同業間權益與秩序，感謝警方追回這些花架。

慶祝花圈花籃、即使花凋了還是他人物品、拿了就算偷（記者楊政郡翻攝）