野柳外海火燒船太猛烈 船長棄船救了9條命

漁船起火冒出陣陣濃煙（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-23 12:06

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市籍漁船長溢號今日上午5時許，行經野柳北方6浬處突然冒出火光，船長用滅火器滅火失效，只好向漁業電台求援。海巡署艦隊分署獲報後，立刻派遣兩艘巡防艇前往救援。船長見火勢過於猛烈，馬上要船上人員穿上救生衣，棄船逃生，所幸友船救援，9人均無大礙。海巡艦艇則利用水柱及消防泡沫實施滅火，目前仍在搶救中。

東興23號於上午6時30分先將長溢號船上9名人員送回萬里漁港，而海巡隊員即刻前往詢問案發過程，釐清起火原因。

長溢號張姓船長指出，大概清晨5點多，正準備收起風錨啟航，發動主機後，船上菲律賓籍漁工立刻回報機艙疑似失火，輪機長馬上跑到機艙查看，發現機艙右前側電瓶起火，曾嘗試以滅火器滅火，沒想到火勢太大，無法撲滅；改以封閉機艙開啟CO2滅火系統滅火，卻未見成效。

為了全體人員安全，立即集合所有人穿著救生衣跑到前甲板準備逃生，並向附近漁船求救後，還好遇到東興23號，為了人命安全考量，全體棄船逃生，所幸船上無人受傷，嚇出一身冷汗。

海巡艦艇於上午7時23分一度控制住火勢，沒想到在9時14分又開始復燃，10050艇目前仍持續射水滅火中。

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