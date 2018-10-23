民宿老闆誘殺遊民詐保 更二審再度減刑判17年

2018-10-23 12:29

〔記者楊國文／台北報導〕新北市淡水區「老董的家」民宿老闆李憲璋，被控11年前以介紹工作為由，拐騙遊民詐貸1.3億，另安排女友連上瑩與梁姓街友假結婚，再以員工旅遊名義帶梁男到中國旅遊，卻推落黃山山崖致死，企圖詐領為梁男投保的5000萬元保險金但未遂，高等法院更一審依共同殺人罪判李男無期徒刑，連女10年6月，高院更二審審酌此案審理逾8年、且適用罪犯減刑條例，今將他們兩度減刑，分別判17年徒刑、褫奪公權9年，和8年徒刑、褫奪公權4年。

在押的李憲璋、連上瑩（已改名為連鈺湘）今均未到庭聆判，無法得知他們對判決看法。

判決指出，現年47歲的李憲璋，因從事不動產買賣但財務陷於困窘，涉嫌自2005年起，以介紹工作、包吃包住等好康，在台北、新北與桃園等地拐騙街友軟禁，並當成向銀行詐貸的人頭，共19人，以不實的薪資或財力證明詐貸共約1.32億元。

李男另安排現年40歲的連女，於2007年11月與梁姓街友假結婚辦妥登記，並以蜜月為由，由楊姓、宋姓人士陪同梁男到中國黃山旅遊，並由連女替梁男投保5000萬保險；楊、宋趁黃山大霧，將倚坐在欄竿等著拍照的梁男，推落數百公尺高的山崖摔死，再由連女以配偶身份，到對岸將梁男骨灰帶回台灣，向保險公司請領5000萬元旅平險保險金。

不過，梁父出面指稱罹患小兒麻痺的梁男不可能娶親，對死因存疑，報請刑事偵辦，保險公司也拒付理賠。士林地檢署偵查後，依殺人、偽造文書罪嫌起訴李男、連女等人。

士林地院依殺人等罪，重判李男無期徒刑、連女11年徒刑，高院改判李男20年徒刑，高院更一審認為李男惡行重大，改判無期徒刑，連女10年6月。

動手殺害梁男的楊、宋2人，因先後過世，都被改判決公訴不受理結案。