公托中心主管涉嫌虐童 遭傷害起訴、建請加重刑

2018-10-23 11:23

〔記者黃建華／高雄報導〕公托中心竟傳出疑似虐童事件！高雄市某公共托嬰中心今年6月間傳出一名2歲童遭吳姓托嬰中心主管拍打左大腿，還抓單手身體懸空方式管教，造成孩童左大腿等處挫傷，吳女雖辯稱是孩童岔氣才拍打，但不為檢方採信，依成年人傷害未滿12歲兒童罪嫌將吳女起訴，並建請法院量刑時對吳女加重其刑。

檢方起訴指出，被告吳女為高雄市某公共托嬰中心主管，領有幼保科主管證書之專業人員，詎料，今年6月17日上午，被害2歲童在公托中心哭鬧不停，吳女竟以右手掌大力拍打該童左大腿，復以右手抓該同左手臂強行將他拉離原地，再以單手抓該童右手臂身體懸空方式管教，造成該童左大腿挫瘀傷、右手淤紅等傷害。

案經被害孩童父母報警提告，檢方調查時，吳女辯稱是因小孩哭到快揣不過氣，才拍他，不是打，至於單手提起該童是因孩童重約20公斤，她抱不起來。

不過，被告提出的嬰兒屏息症資料顯示，孩童哭鬧導致膚色變暗紅，可以手指刺激腳底，使其疼痛自然恢復呼吸，吳女用拍打方式顯然不符合醫學上的要求。

此外，監視器影像顯示，當時公托中心內還有其他人，如果吳女抱不動孩童，可尋求其他人協助，吳女卻逕自以強行拖行、強拉方式拖行孩童，行為至為不當。

檢方因此依成年人故意對兒童傷害罪將吳女起訴，並建請加重其刑。