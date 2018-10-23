祭祀公業李武略祖厝 被鄭姓街友燒毀...

2018-10-23 10:33

［記者楊政郡／台中報導］位於台中市大甲區外水尾的「祭祀公業李武略」祖厝，在2017年2月間因故被斷水斷電，原住戶搬離後，同月底鄭姓街友鳩佔鵲巢，搬進來後以點燃蠟燭照明，但3月初就因燭火不慎延燒，幾乎把整各祖厝都燒光，燒了2個多小時，鄰居才發現報警救火，鄭男再度流浪又搶奪印勞的雜貨店泡麵，台中地院合併被判處8月徒刑。

台中地院判決書指出，鄭東明是2017年2月底搬入祭祀公業李武略祖厝的東側廂房，（該屋在同年月23日因故遭斷水斷電），原居住系爭房屋之鄭、徐、徐、吳等人均搬離，鄭東明就鳩佔鵲巢晚間以點蠟燭照明。

但是3月10日晚上9時點燃1支蠟燭，蠟油滴在塑膠桌板上，再將該蠟燭插在該蠟油上固定，自己在旁飲米酒與抽菸，10幾分鐘後未熄滅卻逕自離開，蠟燭慢慢燒完後，燭火將塑膠桌板燒熔後，引燃週遭所堆置紙類、衣物等，導致屋南側鋁製拉門、廚房、金屬浪板屋頂及支撐屋頂竹管骨架西北側受燒變色，廚房北側水泥被覆層牆面西側高處受燒燻黑、南側水泥被覆層牆面高處受煙燻黑，臥室鋼架烤漆浪板屋頂受燒燻黑、變色、泛白，越往西側受燒泛白嚴重，由西往東火流燒損跡象，木質裝潢天花板燒毀，該房屋因燃燒致居住使用之效用喪失。

經附近鄰居蔡家添於翌日零時許，發現系爭房屋發生火災，撥打119報案，經消防人員到場搶救後，始撲滅火勢，後經警循線查獲上情。

燒毀後鄭男再次流浪，同年7月2日上午又在大甲區印勞開的雜貨店，搶走3包家庭號泡麵，印勞報警後逮捕鄭嫌，並查出上述公共危險案，兩案合併判處8月徒刑。