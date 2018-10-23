受刑人指前後案不能併核假釋期不合理 雲檢：台南高分院送案延遲

2018-10-23 09:22

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓受刑人犯妨害自由案被判刑3年、入獄服刑約2年10個月，到今年3月間才假釋，陳姓受刑人與委任律師指其假釋時間有延後，但他另件詐欺案於今年5月底判刑確定，向雲林地檢署聲請重核假釋期間，雲檢回文指原可重核假釋，但台南高分院遲至今年7月17日才將服刑案送雲檢執行，已無法重核假釋，須單獨執行。

陳姓受刑人委任律師表示，陳男在妨害自由案（前案）假釋前所犯的詐欺罪（後案）是在今年5月28日判刑1年5個月確定，原本可在假釋期間內接續執行而重核假釋期，若因為台南高分院延遲到7月17日才送執行，而無法重核假釋，這對受刑人顯然不公平。

律師強調，考量受刑人的利益及符合刑法分別執行合併計算的原則，能否接續執行的判斷時點？「應以判決確定的時日為準，而非以送執行的時點為準」，雲林地檢署的回覆並不合理，執行檢察官可以逕行簽發接續執行的後案執行指揮書，送交監獄辦理重核假釋或註銷假釋事宜才對。受刑人已委任他於10月初向雲林地院提出刑事聲明異議狀，但受刑人尚未接到雲林地院回復裁定。

被雲林地檢署明文指出延遲送執行案的台南高分院低調說，當事人已向雲林地院聲明異議，一審尚未裁定，此時高分院是上級審、不便先置喙，待雲林地院做出裁定後，案子如有抗告到二審，台南高分院會有裁定意見。