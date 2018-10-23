搶老婦4錢金項鍊 從高雄逃到台南 住旅店被警踹門就逮

警方逮獲楊男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2018-10-23 08:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名楊姓男子因搶奪等案才剛關6年出獄9個月，連8旬老婦不良於行，騎乘電動四輪車，買菜要回家，竟從後搶奪脖子金項鍊，嚇壞老婦差點摔車，警方循線到台南旅館逮人，工作人員竟大喊警察臨檢，警方擔心他跳樓輕生，立馬強勢踹門入內，只見楊男拉K還在茫，前妻則衝進廁所躲查緝，仍被警方揪出，現場起獲1支K菸，還清出9起竊案，警訊後將他依搶奪、竊盜、毒品等罪嫌送辦，被法官裁定收押。

警方調查，嫌疑人楊男（35歲）有竊盜、搶奪、毒品等前科，才剛因搶奪等案關6年出獄9個月，竟因缺錢買毒，涉嫌先持自備機車鑰匙，於鳳山區建國一路2巷內偷車，戴半罩式安全帽及口罩蒙面，鎖定菜市場尋找下手目標。

警方指出，楊男連8旬老婦不良於行，騎乘電動四輪車也不放過，於鳳山共同市場發現她買菜要回家，一路騎贓車從勝利路，尾隨至中山東路380巷內，再下車徒步逼近，從後搶奪脖子金項鍊，4錢重價值2萬元，嚇壞老婦差點摔車，得手後騎車逃逸。

鳳山偵查隊與埤頂所據報展開追查，調閱監視器畫面，分析搶匪犯罪特性，鎖定楊男涉嫌重大，以車追人鎖定楊男藏匿台南市1家旅社，警方會同旅館工作人員要開門入內，沒想到工作人員竟敲門大喊警察臨檢，警方擔心他跳樓輕生，立馬強勢踹門入內。

警方指出，只見楊男拉K還在茫，前妻則衝進廁所躲查緝，但仍被警方揪出，現場起獲1支K菸，起獲做案時身穿的衣物、帽子、偷竊車輛使用的鑰匙及手機等證物，將2人帶回警局偵辦。

警方表示，楊男到案坦承偷車犯下搶案，K菸也是他的，單純用來吸食，她的前妻則強調不關她的事，8旬老婦迄今仍驚魂未定，氣罵楊男好手好腳不工作，竟搶她的金項鍊。

警方清查楊男涉及9起竊案及1起搶案，總計得手13萬4400元，警訊後將他依搶奪、竊盜、毒品等罪嫌送辦，經法官裁定收押。

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