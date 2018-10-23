性侵醉房東指搖搖樂 女反控以為男友、作春夢

2018-10-23 01:00

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南經營公司的女老闆，把公司房間分租給黃姓男子夫妻，黃男竟趁女房東與友人在公司喝醉酒後，於1樓與3樓伸狼爪性侵。黃男辯指雙方是合意、非性侵，女方還以「女上男下搖搖樂」方式跟他發生關係。女方稱以為在作春夢、誤以為對方是男朋友，喝到爛醉根本不知情，直到看公司監視器影像才赫知遭黃男性侵。台南高分院以乘機性侵罪判黃男3年8個月徒刑。

判決指出，年過半百的女房東在台南經營1家公司；大學畢業、從事收費員工作的黃姓男子與妻子向女房東承租公司內部1間房間。

2014年2月20日晚間10點半許，黃男回到租住處，他看到女房東與1名董姓友人在公司1樓處喝酒，後來董姓友人先離開公司，黃男見女房東喝到酒醉、趴在桌上休息，竟然色慾薰心、對女方伸出狼爪。

2月21日凌晨1點時，黃男把女房東扶到1樓沙發椅仰臥，他再趴在女方身上摟抱、同時脫下兩人褲子，以手指與性器官對女方下體性侵，也把自己性器官放進女方口中；後來，黃男再把女房東帶到3樓，又把自己性器官插入女方口中，性侵得逞。

直到女房東之後醒來詢問黃男，並查看公司1樓內部的監視器，才驚覺當天她喝到爛醉、不醒人事後遭到黃男乘機性侵。

黃男辯稱兩人發生性關係是經過女房東同意的，當時女方還握他性器官口交，並採女上男下方式上下搖擺身體，主動積極參與性交，並非性侵。但女方說，她當時喝的很醉，仍受到酒精麻醉，自己身體會搖晃是生理上反應，當時一直以為在作春夢、以為是跟她男朋友在做愛，在公司1樓發生的事，完全不知道，直到在3樓被黃男戳醒，才趕快叫對方停止。二審法官調查監視器影像與公司相關證人、黃男妻子等人，採信女方說詞，判這名色房客有罪；此案還可上訴三審。