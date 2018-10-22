10/22 今彩539頭獎開出3注 威力彩、雙贏彩 均摃龜！

2018-10-22 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月22日）開獎的第107000085期威力彩，頭獎又摃龜，目前已連續44摃，繼續刷新台彩有史以來最長連摃紀錄，下期頭獎上看11.6億；第107000157期雙贏彩，頭獎摃龜；第107000253期今彩539，頭獎開出3注，分別由台中市梧棲區中興路100號1樓的金有利彩劵行、高雄市前鎮區復興三路295號的亞柏富興彩券行與台中市西區藍興里三民路一段117號1樓、119號1樓的財旺旺彩券行開出。

第107000085期威力彩中獎號碼為：「06、07、11、14、15、34，第二區：01」頭獎摃龜；貳獎2注獨得，每注可得683萬9751元；參獎共27注中獎，每注可得15萬元；肆獎共208注中獎，每注可得2萬元；伍獎1022共注中獎，每注可得4000元；陸獎共8034注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬4688注中獎，每注可得400元；捌獎共8萬1334注中獎，每注可得200元；玖獎共11萬2391注中獎，每注可得100元；普獎共18萬719注中獎，每注可得100元。

第107000085期38樂合彩中獎號碼為「06、07、11、14、15、34」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合97注中獎，每注可得5750元；二合共2049注中獎，每注可得750元。

第107000157期雙贏彩中獎號碼為「05、07、10、11、13、14、15、16、17、18、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共451注中獎，每注可得500元；肆獎共5718注獲得，每注可獲得100元。

第107000253期今彩539中獎號碼為「08、17、21、24、28」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共323注中獎，每注可得2萬元；參獎共8999注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3412注獲得，每注可獲得50元。

第107000253期39樂合彩中獎號碼為「08、17、21、24、28」，四合共24注中獎，每注可得21萬2500元；三合共414注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬727注中獎，每注可得1125元。

第107000253期3星彩中獎號碼為「454」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000253期4星彩中獎號碼為「6637」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」