不想活了！男開槍自轟腦漿噴濺一槍斃命

林姓男子在住處地下停車場自己轎車內開槍自轟頭部，當場斃命，警方現場鑑識。（記者湯世名翻攝）

2018-10-22 21:22

〔記者湯世名／彰化報導〕在彰化市金馬路一處社區大樓地下室2樓租屋的32歲林姓男子，今天突然在轎車內持槍朝自己頭部開槍自轟，當場腦漿噴濺一槍斃命，女友晚間返家發現驚嚇過度，警方據報現場勘查，林男右側太陽穴中彈，初步調查疑缺錢想不開開槍自殺，確實原因還要進一步釐清。

林姓男子的女友今晚6點多下班返回租屋處時，赫然在地下室停車場的轎車內發現林男倒臥血泊中已無氣息，當場嚇得向警方報案，由於是槍擊案非同小可，彰化警分局偵查隊長鐘振邦率員趕往現場，發現該輛轎車仍在發動中，林男倒臥在副駕駛座，身旁還有1支手槍，經調閱社區監視器，發現監視器曾在今天中午拍到該輛轎車內傳出火光，因此研判林男應是中午左右即坐在自己的轎車內開槍自殺，應無他殺嫌疑。

警方初步檢視，林男右側太陽穴中彈，腦漿因子彈貫穿而噴濺，其用來自殺的槍枝疑為改造手槍，其女友在派出所接受偵訊時表示，從沒看過林男有槍枝，也不知道為何他要自殺，警方則研判林男疑因缺錢而想不開，不過確實自殺原因還要深入調查。

社區住宅停車場傳出開槍命案，現場只見警方鑑識人員頻繁進出鑑定，社區住戶對這起開槍自殺命案議論紛紛。

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