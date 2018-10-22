10/22 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-22 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月22日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：06、07、11、14、15、34，第二區：01。

38樂合彩：06、07、11、14、15、34。

雙贏彩：05、07、10、11、13、14、15、16、17、18、23、24。

今彩539：08、17、21、24、28。

39樂合彩：08、17、21、24、28。

3星彩：454。

4星彩：6637。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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