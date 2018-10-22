濟公起乩訂婚期女方嫑嫑 LINE罵白癡惹怒男友退婚

2018-10-22 21:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕謝姓男子與陳姓未婚妻訂婚後，因婚期喬不定，陳女更在娘家親友LINE群組中罵他「白癡、IEQ是0」，謝男怒提解除婚約訴訟，並要求返還聘金、黃金套鍊，陳女也反控對方片面悔婚，害她和家人顏面無光，要求返還訂婚信物並求償60萬元精神慰撫金，高雄少家法院審理後認定陳女有理，判謝男敗訴，需還贈與物並賠償10萬元，仍可上訴。

謝男控告主張2人於2016年5月於高雄訂婚宴客，當天贈與陳女聘金42萬元、黃金套鍊等金飾，約定同年農曆10月結婚，但訂婚後多次請未婚妻選定婚宴地點、禮服套裝，辦理儀式與登記，不料，陳女藉故拖延，故意違反結婚期約。

謝男抱怨指喬辦婚禮過程，頻與對方和家人起衝突，陳女竟在親友的LINE群組中，罵他「操他馬的」、「操、白癡」、「IEQ是0」，不堪受辱受氣，隔月邀約陳女父母談判、解除婚約，另要求陳女返還訂婚時他所贈與10萬餘元的金飾及聘金42萬元。

陳女解釋LINE群組成員僅她、弟、妹和1名友人，她群組留言「操他馬的、操、白癡、IEQ 是0 」等文字，是因謝男當時堅持依濟公指示需於當年10月完婚，但她認為兩人認識不久，彼此觀念、生活方式，以及對婚姻態度有待磨合，加上曾有一次婚姻失敗經驗，面對再婚更加謹慎。

她反指男友為婚期起口角後，竟不願與她再溝通、聯絡，妹妹氣得在群組上抱不平，她表示，因男友不在群組內，以為對話不會外流，才開玩笑抒發心情，留下「白癡」等語，謝男間接得知群組對話，憤找她的父母要求解除婚約。

陳女反指對方片面解除婚約，要求返還訂婚時給他的黃金領夾，市價4萬餘元，同時因謝男悔婚，讓她和家人顏面無光及打擊，反告對方求償60萬元精神慰撫金。

法官傳喚媒人與婚宴餐廳老闆，媒人表示原約定婚期國曆十月，因與謝男要求的「農曆十月」不同，另查當年至年底，均無謝男預定餐廳的訂席紀錄，因此，法官認為雙方尚未合意解除婚約。

法官認為謝男並非群組成員，陳女群組中留言「操」、「白癡」等語，只是抒發情緒，並非蓄意謾罵未婚夫，或故意使其難堪，謝男不得據此主張解除婚約，也不能要求返還聘金等贈與物；對於陳女的請求，法官判男方需賠償其精神慰撫金10萬元，並返還陳女交付的訂婚金飾，全案仍可上訴。。