疑似當年遭霸凌懷恨 國中生持「雙槍」闖教室洩憤

澎湖某國中上周五傳出槍響，經鑑定為無殺傷力的玩具槍。（記者劉禹慶攝）

2018-10-22 20:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕校園染黑？澎湖某國中上周五早自習時間，傳出某學生持雙槍闖入另一班級，並對空鳴槍，恐嚇意味十足，事發後校方循校安系統通報，並向警方備案，警方將槍枝送往鑑定，證實無殺傷力，校方也展開後續學生輔導工作。

根據了解，某國中7年級學生上周五早自習時間，突然持長短雙槍闖入其他班級，高喊「我來了！」旋即對天花板開槍，校方據報後，立即由輔導室對班級學生進行輔導，並對開槍學生展開個別輔導，開槍學生表示，係國小時受到該班某些學生霸凌，在社團活動遇到心有不甘，才會憤而持槍前往該班開槍洩憤。

事發之後，校方緊急循校安系統通報，並向警方備案，長短兩支槍都送往鑑定，現場也發現4顆小鋼珠，根據鑑定結果，動力未超過26焦耳，並無殺傷力，同時學生供稱一把槍係向書局購買的普通瓦斯玩具槍，另一把則由台灣購入，自行改裝，只是對空鳴槍，並無傷人之意，同時案發後學生也哭訴表達悔意，並擔心記過影響升學之路。

針對學生如何持槍進入校園，並在早自習時間離開座位質疑？校方表示，學生除了書包外，還會自帶背包，可能是挾帶進入校園，學校每個月都會不定期在升旗典禮，由導師與正副班長一同進行安全檢查，未來頻率將增加；至於學生早自習無故不在，導師有外出尋找，學生在廁所稱肚子疼，不料卻跑到其他班級開槍，除了輔導外，學校也將給予適度處分。