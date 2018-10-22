性侵少女被動私刑 18歲惡狼起訴

2018-10-22 16:48

〔記者王定傳／新北報導〕18歲男子謝宇軒今年5月間與16歲陳姓少女等人出遊，卻強行性侵少女，案發12天後，少女跳樓自殺身亡，案件曝光後，謝男被不明人士私刑對待，引起社會關注；新北地檢署今依強制性交罪嫌將謝男起訴，不過，謝男被控涉犯「強制性交致被害人羞忿自殺罪嫌」，檢方調查後認為無法證明少女因遭性侵而羞忿自殺，處分不起訴。

謝男被控涉犯「強制性交致被害人羞忿自殺罪嫌」部分；檢察官依少女朋友等人證詞發現，少女遭性侵後，仍有搭乘謝男機車共進晚餐，當下並無憤怒情況，她事後雖曾向朋友透露遭性侵，但並未流露自殺念頭或言語，她比較在意的是朋友之間對她的評價，認為朋友誤會她不是遭強行性侵，覺得十分委屈，諸多情緒夾雜，甚至有跟好友發生口角，認為無法證明少女因遭性侵而羞忿自殺。

警方調查，陳姓國中少女於20日，到蘆洲找江姓學姊，與江女、江的18歲蔡姓男友及蔡的好友謝宇軒一起到觀音山遊玩，晚上借住蔡男住處，但江女與蔡男突然外出，謝男趁此時強行性侵少女；案發12天後，少女在翁姓好友住處頂樓跳樓自殺身亡。

謝姓男子22日深夜警訊完回到家後，接獲不明人士致電，表示要談性侵之事，被人載至新北市二重疏洪道並遭私刑對待，圍毆他的不明人士錄下整段過程，並將影片張貼在臉書社團，引起社會關注。

檢方調查時，謝男坦承性侵，檢察官因此將他起訴，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑，但因考量謝認罪、素行良好，與家屬400萬和解，家屬表示願意原諒，請法院從輕量刑、減刑，並諭知緩刑，以啟自新。