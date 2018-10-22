男單獨施工不慎墜樓 陳屍一天才在這兒被發現

劉姓男子疑從高約10米的鐵架上摔落，當下並未被察覺，工班今聯絡不上人，才發現其躺臥在隔壁鐵皮屋頂上，已明顯死亡。（記者萬于甄攝）

2018-10-22 16:10

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名59歲劉姓男子昨在永康一處廣告圍籬上進行維修工程時，疑不慎從10米高處跌落，因劉男是獨自工作，事發時並無人察覺，今上午工班連絡不到人，前往施工地點查看，才發現劉男已陳屍在隔壁一樓鐵皮屋頂，趕緊報案。警方初判，劉男恐因從高處墜落導致死亡，詳細原因有待進一步調查釐清。

永康警方表示，59歲劉姓男子昨上午接受派遣，獨自一人在永康鹽行一處廣告鐵架上進行布幕維修作業，但業者昨晚發現劉男並未完工，且人也不見蹤影，四處聯繫不到，今中午約12點半趕緊報案並到施工地點，才發現劉男已躺臥在隔壁一樓鐵皮屋頂上方，明顯死亡。

消防局今下午獲報派遣鹽行消防分隊，由小隊長朱嘉慶率隊員鄭宇峻、黃俊堯、林維哲、黃彥綸等人前往，消防人員利用雲梯車協助將劉男遺體搬下。

警方調查，劉男疑在施工時，不慎從高約10米的鐵架上跌落，重摔側躺在隔壁鐵皮屋頂浪板上，其身上並未發現有安全措施，且當下又僅一人施工，並未被他人察覺，初步研判死亡時間恐超過8個小時，但詳細事故原因有待進一步調查釐清。